Пресс-секретарь ВОЗ погиб в самолете, сбитом террористами над Донецкой областью

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Гленн Томас был среди пассажиров самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний», который 17 июля сбили террористы над Донецкой областью.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на ведущие мировые агентства, а также друзей и коллег Томаса в Twitter.

Томас находился на самолете вместе с группой ученых, которые следовали в Австралию на международный конгресс, посвященный проблемам борьбы со СПИДом.

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Больше половины пассажиров самолета составляли граждане Нидерландов, их было 154. Также подтверждено присутствие на борту 45 (включая членов экипажа) малазийцев, 27 австралийцев, 11 индонезийцев, граждан Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады.