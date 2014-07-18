Среди пассажиров на борту Boeing-777 находилось 100 медиков

Среди пассажиров, погибших в результате падения самолета «Малазийских авиалиний» Boeing-777 в Донецкой области, были специалисты и медики, занимающиеся проблемами борьбы со СПИД.

Как сообщает Reuters со ссылкой на австралийские СМИ, группа специалистов направлялась на Mеждународную конференцию по СПИДу в Мельбурн, которая должна открыться 20 июля в Мельбурне.

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Как сообщал УНИАН, в Шахтерском районе Донецкой области на месте падения пассажирского самолета «Малазийских авиалиний» Boeing-777 обнаружены тела 121 погибшего человека.

Как сообщает Государственная служба из чрезвычайных ситуаций, на борту самолета, который исчез с радаров в 16.20 во время полета на эшелоне 10 тыс. 100 м, находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В 17.15 подразделениями ГСЧС на открытой местности между населенными пунктами Рассыпное и Грабовое Шахтерского района были обнаружены горящие обломки самолета.

В 17.40 пожар был ликвидирован и начаты поиски тел погибших.

Поисковые работы усложнены присутствием вооруженных террористов, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня на месте падения обнаружены тела 121 погибшего человека.

К аварийно-поисковым работам привлечены от ГСЧС Украины 95 человек личного состава и 18 единиц техники. Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия.