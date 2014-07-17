За 8 дней военной операции 550 израильтянам потребовалась экстренная психологическая помощь

Согласно данным министерства здравоохранения, за восемь дней проведения операции "Нерушимая скала" экстренная психологическая помощь потребовалась 550 израильтянам, впавшим в состояние шока в результате ракетных обстрелов.

Читайте такжеИз сектора Газа в Египет эвакуированы 25 граждан Украины

В больничной кассе "Маккаби" сообщают, что за период операции за психологической помощью обратились 742 человека, из которых 77% - жители центра страны. По данным портала NRG, такая же картина вырисовывается и из данных больничной кассы "Меухедет".

По мнению специалистов, низкое количество обращений жителей юга за психологической помощью обусловлено привыканием к стрессовым ситуациям подобного типа, тогда как жители городов центра страны оказались под ракетными обстрелами впервые с 1991 года.

Читайте такжеГрудное вскармливание во время чрезвычайных ситуаций полезно и младенца, и для мамы

В то же время руководство психологической службы минздрава отмечает, что жители юга страны чаще страдают от посттравматического синдрома.

newsru.co.il