Sanofi может продать права на 200 лекарственных препаратов

Фармацевтическая компания Sanofi инициировала переговоры с Mylan, Abbott Laboratories и Warburg Pincus LLC о возможной продаже крупного портфеля лекарственных препаратов на сумму 6,3 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на попавший в распоряжении информагентства документ компании.

Речь идет о 200 представленных на рынке лекарственных препаратах, среди которых антиагрегантное средство Плавикс (клопидогрел), противоэпилептическое ЛС Депакин (вальпроевая кислота) и антибиотик Пиостацин (пристинамицин). В настоящее время продажи пакета ЛС составляют 2,1 млрд евро, однако в течение 10 лет доход от их реализации может значительно снизиться в связи с тенденцией к сокращению бюджетов здравоохранения в европейских странах.

Известно, что помимо продажи портфеля ЛС, Sanofi рассматривает возможность создания совместного предприятия по их продвижению. Также в документе отмечается, что Pfizer, Otsuka и Teva не заинтересованы в приобретении данных ЛС, тогда как AstraZeneca и GSK пока не дали окончательного ответа.

Remedium.ru