Рабочие пятиминутки положительно влияют на результаты операционных бригад

В своем собственном центре они внедрили формальную процедуру пред- и послеоперационных конференций, документируемых путем заполнения специальной формы, и убедились на собственном опыте в ее пользе.

Универсальный протокол, разработанный Объединенной комиссией по аккредитации медицинских учреждений (The Joint Commission) предусматривает процедуру тайм-аута перед каждой операцией. В ходе тайм-аута хирург подтверждает личность пациента, сторону и место операции, и тип операции, после чего команда приступает к работе. Однако Кейтлин Хикс (Caitlin W. Hicks, MD) и коллеги считают, что тайм-аут стоит расширить до короткой конференции, и включить в него ряд дополнительных процедур.

Так, они предлагают начинать с формального представления членов операционной бригады. После этого проводить процедуры тайм-аута и рассматривать аспекты анестезии - состояние дыхательных путей, возможную аллергию, особых требований к лекарствам, и выход из наркоза. За этим наступает черед хирурга уточнить специфику вмешательства, ожидаемые трудности и подводные камни. Хирург оценивает кровопотерю, применение нестандартных инструментов или расходных материалов и т.д. Замыкает брифинг операционная сестра, которая проводит инвентаризацию оборудования и инструментов и составляет план использования скальпелей и тампонов. Несмотря на кажущееся нагромождение перечисленных действий, грамотная предоперационная конференция может уложиться в две минуты.

Во время таких пятиминуток Хикс и коллеги рекомендуют заполнять небольшой чеклист, чтобы не упустить важные моменты. Они приводят разные данные по сравнению эффективности операций, проведенных с такой процедурой, и без нее, и везде обнаруживается польза. Например, в одной из работ показано 20% уменьшение числа послеоперационных осложнений, в другой делается вывод о уменьшении тромбоза глубоких вен и улучшении ряда параметров безопасности.

Одной из главных трудностей на пути распространения практики формальных пятиминуток является приспособление их к существующим рабочим процессам и культуре работы в учреждении. Так или иначе, обучение сотрудников и демонстрация эффективности так или иначе преодолевают все трудности, и практика усваивается вполне естественно.

remedium.ru