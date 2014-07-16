В Беларуси курят более 65% студентов и школьников, сообщил журналистам главный внештатный кардиолог Минздрава, директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек.

"В Беларуси табакокурение является опосредованной причиной каждого пятого случая смерти среди лиц старше 35 лет. По данным ВОЗ, около 23% смертей от ишемической болезни сердца обусловлены именно этой вредной привычкой. В республике курят около 45% мужчин и 35% женщин, более 65% студентов и школьников. В последние годы интенсивность курения среди женщин и молодых людей существенно возросла", - сказал Александр Мрочек.

Он отметил, что без формирования мотивации вести здоровый образ жизни, без активной профилактической работы кардиологической службе республики будет сложно достичь прогресса в снижении общей заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения (БСК). Специалист подчеркнул, что помочь бороться с БСК помогут запретительные меры в отношении курения. По мнению Александра Мрочека, среди мер, которые необходимо принимать, - запрещение курения в общественных местах, прямой и косвенной рекламы табачных изделий, увеличение налогов и цен на сигареты, ограничение времени и мест их продаж.

С 2005 года общая заболеваемость населения БСК в республике выросла на 37%, первичная - на 8%. Смертность же от этих болезней постепенно снижается - за семь лет на 13,8%. Наиболее высоким уровень смертности от БСК остается в Минской, Витебской и Гомельской областях, самый низкий показатель - в Минске.

БЕЛТА