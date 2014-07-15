Диетические напитки могут привести к депрессии

В рамках исследования, длившегося один год, учеными изучалось употребление разных продуктов среди людей в возрасте 50 - 71 лет.

Спустя 10 лет ученые проанализировали состояние психического здоровья участников. В целом, у 4% испытуемых была развившаяся депрессия. Как утверждает один из авторов исследования доктор Хонглей Чен, частое прием подслащенных продуктов оказался связан с умеренно высоким риском депрессии, при чем в группе людей с самым высоким уровнем риска оказались участники, употреблявшие диетическую соду.

На данный момент ученые не могут объяснить установленную связь, но результаты исследования демонстрируют, что напитки содержащие искусственные заменители сахара могут оказывать негативно воздействовать на здоровье человека. К таким искусственным сахарозаменителям относят сахарин, спленду, аспартам.

Также было установлено, что люди, которые употребляют четыре чашки кофе в день, на 10% меньше склонны к развитию депрессивного состояния по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофе.

med2.ru