Хроническое воспаление десен ведет к атеросклерозу

Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS Pathogens, установили, как именно этот микроорганизм избегает атаки иммунной системы и индуцирует хронический воспалительный процесс вне полости рта, в сосудистом русле.

Как и другие грамотрицательные бактерии, P. gingivalis имеет внешний липополисахаридный слой (ЛПС), вызывающий иммунный ответ организма. В то же время у некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе у P. gingivalis, развился биологический механизм, позволяющий менять состав ЛПС и тем самым избегать атаки иммунной системы.

Кэролин Аттардо Генко (Caroline Attardo Genco) из Школы медицины Бостонского университета, Ричард Дарво (Richard Darveau) из Школы стоматологии Вашингтонского университета и их коллеги сфокусировались на роли одного из липидов, экспрессируемых ЛПС P. gingivalis, названного липид А, который, как было установлено ранее, взаимодействует с ключевым регулятором неспецифического иммунного ответа, толл-подобным рецептором TLR4. Бактерия обладает способностью синтезировать различные версии липида А и исследователи решили выяснить, как это обстоятельство влияет на иммунный ответ и помогает патогену выживать и вызывать хроническое воспаление, как локальное, так и системное.

Для этого ученые искусственно сконструировали два генетически модифицированных штамма P. gingivalis, производящих две различные версии липида А. Один из штаммов синтезировал липид, активирующий TLR4 и названный "агонистом", а второй - липид, который взаимодействовал с TLR4, но блокировал его активацию ("антагонист"). Затем было экспериментально доказано, что именно "антагонистская" версия липида А обуславливает выживаемость бактерии перед атакой макрофагов. Когда исследователи инфицировали склонных к атеросклерозу мышей "антагонистским" штаммом P. gingivalis, у животных наблюдалось усиление воспаления в сосудистой системе и развивался атеросклероз. При этом способность бактерии вызывать локальное воспаление оказалась не связанной с версией липида А, что говорит о том, что в индуцировании местного и системного воспалительного процесса задействованы различные биологические механизмы.

"P. gingivalis модифицирует структуру липида А с тем, чтобы избежать атаки защитных сил организма-хозяина, что ведет к хроническому инфицированию и постоянному воспалительному процессу, затрагивающему сосудистую систему", - резюмируют Генко, Дарво и их коллеги.

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