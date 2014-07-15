Опасны ли парабены в косметике

Как и большинство консервантов, парабены обладают выраженным противомикробным действием. Благодаря бактерицидным свойствам с момента открытия парабены широко использовались в пищевой промышленности, но придавали продуктам неприятный привкус и в результате были отправлены в отставку.

Промышленное применение парабенов внедрялось еще во второй половине прошлого века, и до сих пор они входят в состав большинства косметических продуктов на наших полках. При высокой эффективности парабены почти не вызывают аллергических реакций. В косметике считаются безопасными следующие вещества этого класса: бутилпарабен (butylparaben), изобутилпарабен (isobuthylparaben), бензилпарабен (benzylparaben), метилпарабен (methylparaben), этилпарабен (ethylparaben), пропилпарабен (propylparaben), изопропилпарабен (isopropylparaben).

Молекулы парабенов обладают достаточно малыми размерами и способны проникать сквозь роговой слой кожи. При этом они не влияют на гормональный фон и не накапливаются в организме. Даже если вводить их внутривенно через некоторое время их количество в крови резко снижается.

Парабены не мутагенны, клетки под их действием не изменяются. Также они нетоксичны, хотя обладают свойствами, подобными эстрадиолу (эстрадиол – женский половой гормон), но их активность в сотни тысяч раз меньше, чем у эстрадиола. В тех количествах, в которых они включены в косметику и лекарства, они не могут имитировать эстрадиол в организме. Парабены практически не вызывают аллергии у людей с нормальной кожей.

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