Новые исследования в борьбе с болезнью Альцгеймера

В центре их внимания оказались реактивные астроциты. Такая форма одних из самых распространенных клеток мозга обычно наблюдается у лиц с болезнью Альцгеймера. В данных условиях аномально обильно производится главный тормозной нейромедиатор - гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). И высвобождается она через канал бестрофина-1. Это нарушает нормальную передачу информации, отмечает The Times of India.

Высвобождаемая ГАМК сильно тормозит окружающие нейроны, что нарушает передачу информации через синапсы (места соединений нейронов), нейронную пластичность и память. ГАМК играет ключевую роль в нейронной возбудимости. В норме он ее снижает, когда это требуется.

Ученым удалось уменьшить выработку ГАМК за счет торможения активности энзима MAO-B или бестрофина-1. Это сразу позитивно отразилось на работе нейронов и на памяти животных моделей болезни Альцгеймера. Введение ингибитора MAO-B полностью восстанавливало память животным.

meddaily.ru