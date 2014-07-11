Евросоюз усилит борьбу с торговлей органами

Новый документ позволит полиции эффективнее бороться с преступными группировками, специализирующимися на этом виде незаконного бизнеса.

В тексте конвенции прописано, что теперь к уголовно наказуемым деянием отнесены извлечение органов без получения информированного согласия донора или без соответствующего разрешения, полученного в рамках национального законодательства (если речь идет об изъятии органов от умершего человека). Денежная или любая другая награда за донорство органов также становится уголовным преступлением.

Новая конвенция помимо прочего предусматривает предоставление защиты и компенсации жертвам незаконной торговли органами, а также комплекс мер по обеспечению прозрачности процесса изъятия и пересадки органов.

Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится в конце текущего или начале следующего года.

remedium.ru