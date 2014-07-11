Тяжелое ожирение отнимает годы жизни

Кэри Китахара (Cari Kitahara, PhD) из отделения эпидемиологии и генетики рака Национального института рака в Мэриленде вместе с коллегамиобнаружила, что после 40 лет ожидаемая продолжительность жизни у людей с ожирением сравнима с таковой у курильщиков.

Исследователи провели объединенный анализ 20 проспективных исследований, проведенных в США, Австралии и Швеции, среди 9564 людей с тяжелым ожирением. За время исследований (1976-2009 гг.) смертность, выраженная в количестве случаев на 100000 человек в год составила 856 у мужчин и 663 у женщин. При этом для людей с нормальным ИМТ смертность была вдвое меньше. Преимущественными причинами смерти были болезни сердца, рак и диабет. Анализ показал, что в группах участников ИМТ 40-44,9, 45-49,9, 50-54,9 и 55-59,9 кг/кв.м происходит потеря 6,5, 8,9, 9,8 и 14,7 лет жизни, соответственно.

Ограничения исследования связаны с тем, что данные по массе тела и росту участников не измерялись врачами, а фиксировались со слов пациентов, и за их динамикой дальше не следили, однако показанные цифры вполне служат причиной бить тревогу. Только в США ожирение констатировано у 6% взрослого населения, и на этих людей приходится 20% расходов системы здравоохранения. Многие развитые страны догоняют США по этому показателю. Конечно, индекс массы тела, превышающий 40 кг/кв.м встречается нечасто, но с каждым годом таких людей все больше, и необходимо принимать меры, чтобы остановить надвигающуюся эпидемию ожирения.

Ремедиум