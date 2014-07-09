Жир из костного мозга оздоравливает организм - медики

В начале июня в онлайн-версии научного журнала Cell Metabolism было опубликованоисследование, в котором ученые впервые обнаружили, что жир из косточек, используемый в приготовлении супов и в качестве корма для собак, обладает способностью укреплять здоровье.

Ранее употребление костного мозга связывали с негативными последствиями для здоровья, в первую очередь из-за его способности уменьшать количество костной ткани и повышать риск развития остеопороза и вероятность переломов.

Новое исследование, проводившееся в Мичиганском университете (США) на пациентах с анорексией, больных, подвергающихся химиотерапии, кроликах и мышах, показало, что жировая ткань в костном мозге является источником гормона адипонектина. Этот гормон помогает сохранять чувствительность к инсулину и сжигает жир, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологических заболеваний, связанных с ожирением.

Ученые отмечают, что им удалось открыть ранее не известные свойства жировой ткани, и планируют провести дальнейшие исследования, чтобы лучше понять влияние костного мозга на организм.

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