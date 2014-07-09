Фруктовый коктейль снизит остроту сезонной аллергии

Сезонная аллергия отравляет жизнь миллионам людей. Но на рынок вышло средство, которое обещает избавить от симптомов аллергии. В средстве содержится комбинация антигистаминного и противовоспалительного ингредиентов, рассказывает meddaily.ru.

Средство выходит в виде лекарственного сока - смеси ананаса, лимона, яблока и имбиря. Такой коктейль богат витамином С, который позволяет ослабить иммунный ответ и симптомы аллергии. Эксперт Адрианна Стоянова рекомендует пить сок каждое утро в сезон цветения (с марта по сентябрь). В случае обострения сок можно пить и в течение дня. Некоторым показан прием заранее - до начала сезона цветения.

Витамин С - мощный антиоксидант. Он контролирует иммунную систему. Получается, природные соединения помогают организму справиться с аллергией, а не подавляют симптомы вслепую. В принципе, такую лекарственную смесь можно получить и дома.

Среди народных средств против сезонной аллергии также значатся мед (ложка съедается утром), ромашковый чай с лимонным маслом, смесь отвара грейпфрута и лимонного сока. От заложенности носа спасает мятный чай. Правда, всегда стоит помнить: у людей с сезонной аллергией нередко бывает пищевая аллергия. И натуральные средства способны усилить аллергическую реакцию.