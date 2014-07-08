ЕС направит в Украину гуманитарную помощь

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Фюле заявил в Брюсселе во время заседания Группы высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине.

„Европейская комиссия мобилизует фонд по гуманитарному бюджету, чтобы поддержать подготовку добровольцев Общества Красного Креста, направить необходимые запасы первой помощи, палатки и одеяла”, - сказал он.

Кроме того, по словам еврокомиссара, ЕС также намерен направить в Украину экспертов в сфере гуманитарной и гражданской защиты, чтобы дать оценку ситуации.

„Разрешите мне выразить глубокую обеспокоенность Европейского Союза относительно ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации в Украине. ЕС, включая Европейскую комиссию, будет делать все необходимое, чтобы продвигать диалог, вернуть мир и помочь жертвам конфронтации”, - подчеркнул Фюле.