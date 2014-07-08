Отключение болевого рецептора замедляет старение

Авторы исследования показали, что отключение гена рецептора TRPV1, расположенного на окончаниях определенной группы чувствительных нейронов (нейронов ганглиев дорсальных корешков, DRG), приводит к существенному (на 12-16%) увеличению продолжительности жизни лабораторных мышей, а также к улучшению целого ряда показателей метаболизма и общего уровня активности у животных в пожилом возрасте. К таким выводам пришли сотрудники Калифорнийского университета в Беркли под руководством Эндрю Диллина (Andrew Dillin), работа которых опубликована в журнале Cell.

В отличие от обычных мышей, у грызунов, лишенных гена TRPV1, с возрастом практически не снижался уровень поглощения кислорода и физической активности, они сохраняли пространственную память и координацию движений, у них не наблюдалось характерного для стареющих животных исчезновения циркадного ритма. При этом у них был значительно снижен риск развития целого ряда онкологических заболеваний, частота которых увеличивается с возрастом.

Нейроны DRG отвечают за чувствительность к высокой температуре и болевые стимулы и располагаются в слизистых рта и носа, суставах, в головном мозге и ряде других тканей. Они также имеются в поджелудочной железе, причем их волокна, на которых присутствуют рецепторы TRPV1, густо оплетают β-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Ученые продемонстрировали, что активация TRPV1 запускает каскад реакций, в результате которого нейрон выделяет в межклеточное пространство вблизи β-клеток пептид CGRP, тормозящий секрецию инсулина. С возрастом выработка CGRP существенно возрастает. Нарушение любого из звеньев этого процесса, в том числе отсутствие TRPV1, а также медикаментозная блокировка CGRP, приводили к восстановлению выработки инсулина у животных и одновременно – к удлинению их жизни и нормализации обмена веществ даже в пожилом возрасте. Все эти наблюдения позволяют объяснить многочисленные «омолаживающие» эффекты отключения TRPV1. Разнообразные методы воздействия на данный рецептор могут найти применение не только в обезболивании, но также и в регуляции обмена веществ и коррекции возрастных изменений в организме, считают авторы публикации.

med2.ru