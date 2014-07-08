Антигистаминные препараты помогут бороться с онкологическими заболеваниями

Эти клетки снижают способность организма бороться с опухолевыми заболеваниями, потому не исключено использование противоаллергических средств в онкологии.

Исследование проводилось на двух группах мышей: животным из одной группы прививали кишечный гельминт грызунов, вызывавший сильную аллергическую реакцию, а у животных из второй группы были опухоли. Мышам вводили миелоидные супрессорные клетки и антигистаминные препараты. Введение супрессорных клеток обычно усиливает рост опухолей и уменьшает изгнание паразитов. У животных с аллергией и паразитами антигистаминные средства нивелировали эффекты супрессорных клеток миелоидного ряда, равно как и у животных с опухолями. У мышей с опухолями снижение действия супрессорных клеток выразилось, в том числе и в замедлении повышенного роста новообразования.

Группа ученых также рассмотрела две группы испытуемых - людей, страдающих от аллергии, и здоровых. Как оказалось, у пациентов с аллергией наблюдается более высокий уровень гистамина и супрессорных клеток миелоидного ряда в крови.

Исследования миелоидных супрессорных клеток показывают, что они играют большую роль в развитии онкологических заболеваний, и все чаще их рассматривают как мишень при иммунотерапии онкологических заболеваний. По результатам этой работы следует более подробно изучать действие антигистаминных препаратов на миелоидные супрессорные клетки и развитие опухолей. Клиническое применение этих лекарств в онкологии особенно привлекательно, поскольку противоаллергические средства известны продолжительное время, стоят недорого и хорошо переносятся.

remedium.ru