Индия расширила календарь прививок четырьмя новыми вакцинами

По словам премьер-министра Нарендра Моди (Narendra Modi), вакцинация против ротавирусной инфекции, кори и полиомиелита позволит к 2015 году сократить на две трети смертность среди детей до 5 лет. Помимо этого в регионах с высокими показателями инфицирования японским энцефалитом будет введена иммунизация взрослого населения. После включения новых вакцин, в программе иммунизации Индии насчитывается 13 иммунологических препаратов. Ожидается, что прививки смогут получать около 27 млн детей ежегодно.

Решение правительства Индии называется журналистами одним из самых значимых за последние 30 лет. Ожидается, что обновленная программа иммунизации позволит ежегодно предотвращать более 100 тыс. смертей среди детей и взрослых трудоспособного возраста и более одного миллиона госпитализаций из-за инфекционных заболеваний.

remedium.ru