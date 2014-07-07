Горький шоколад улучшает кровообращение

В журнале Американской кардиологической ассоциации днями опубликовали исследования о пользе горького шоколада для людей, страдающих заболеваниями периферических сосудов, пишет zdorovia.com.ua.

Эти заболевания характеризуются сужением сосудов конечностей, что значительно затрудняет поступление в них крови. При ходьбе такие пациенты испытывают боль, судороги и быстро устают. В западных странах заболеванием страдает более 20% населения старше 70 лет.

В исследовании приняли участие 14 мужчин и 6 женщин в возрасте от 60 до 78 лет с заболеванием периферических артерий. Каждое утро пациенты вставали на беговую дорожку и шли на ней на невысокой скорости, а ученые замеряли пройденное расстояние, продолжительность ходьбы и другие параметры. Через два часа испытуемые получали кусочек горького (содержание какао не менее 85%) или молочного шоколада (содержание какао менее 35%) и снова вставали на беговую дорожку.

Выяснилось, что у пациентов, которые съели горький шоколад, способность ходить без посторонней помощи увеличилось: расстояние, которое они проходили, было на 11% больше, а сама «прогулка» продолжалась на 15% дольше по сравнению с утренними показателями. У пациентов, которые съедали молочный шоколад, улучшений показателей отмечено не было.

Полученные результаты вместе с другими данными лабораторных экспериментов дают основания предполагать, что повышение уровня окиси азота влияет на расширение периферических артерий, а следовательно, и на способность ходить без посторонней помощи.