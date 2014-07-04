Сахар усугубляет вред жиров

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Experimental Physiology, пристрастие к сладкой и жирной пище, которое свойственно большинству жителей развитых стран на Западе, может обернуться печальными последствиями.

Исследование специалистов из университета Неаполя показало, что даже краткосрочное потребление западной диеты, богатой насыщенными жирами и фруктозой, является более разрушительным для здорового развития печени, чем привычка есть или только сладкое или только жирное.

Ученые провели исследование с помощью животной модели, имитировавшей состояние здоровья взрослых людей, ведущих здоровый образ жизни. Взрослых крыс кормили в течение двух недель разными диетами: либо с низким содержанием жиров, но высоким сахара, либо наоборот, либо с высоким содержанием жиров и фруктозы одновременно.

Эта последняя схема питания очень похожа по составу на рацион, которому следует подавляющее большинство населения стран Запада. После двух недель ученые оценили у животных функцию печени, и мы обнаружили, что последняя диет наиболее пагубно воздействует на этот орган: в печени накопился жир, а ее чувствительность к инсулину снизилась.

Мed2.ru