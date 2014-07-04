Обычная вода поможет при проблемах с артериальным давлением

Уровень артериального давления (АД) находится под контролем автономной нервной системы, иными словами – от наших сознательных желаний и волевых устремлений он не зависит. Зато сама эта автономная нервная система может работать «с ошибками», и в этом случае контроль за давлением нарушается. Поэтому когда люди с таким диагнозом резко меняют положение тела – например, из положения лежа или сидя переходят в стоячее – система дает ошибочный сигнал о срочном снижении давления, да такой эффективный, что человек иной раз даже может потерять сознание.

Исследователи из лондонского Имперского колледжа (Imperial College London) привели ряд экспериментов и пришли к выводу, что в таких случаях лучше всего может помогает простая питьевая вода. Добровольцам с описанным нарушением предлагалось выпить воду емкостью 480 мл. И несмотря на то, что само это нарушение у разных людей было обусловлено разными причинами, вода во всех случаях помогла быстро восстановить артериальное давление. Профессор Кристофер Матиас, бывший одним из руководителей проекта, заявил, что описанный способ может заметно повысить качество жизни людей с подобным нарушением автономной регуляции артериального давления.

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