Популярное лекарство толкает к самоубийствам

Эфавиренц - препарат, часто использующийся для лечения ВИЧ, повышает в два раза риск суицида по сравнению с аналогами. Видимо, риск повышается из-за воздействия на центральную нервную систему, передает meddaily.ru со ссылкой на WebMD. Негативный эффект сохранялся длительное время у людей, пьющих препарат. Принимая во внимание, что такие лекарства пьются всю жизнь, вероятность реальных попыток суицида довольно высока.

Озвученные выводы были сделаны по результатам анализа данных исследований антиретровирусных препаратов, проводившихся в 2001-2010 годах. Почти три четверти участников изысканий были мужчинами. Одна треть из них имела когда-то психические отклонения или принимала какой-нибудь препарат по предписанию психиатра в течение месяца до начала исследования.

В общей сложности более 3200 пациентов принимали препараты, включая эфавиренц, а почти 2100 человек принимали коктейли препаратов, в которые не входил эфавиренц. За пациентами следили примерно два года. Оказалось, в группе принимавших эфавиренц риск суицида был повышен в два раза по сравнению с остальными. Правда, в условиях отсутствия альтернатив препарат перевешивает все "минусы".