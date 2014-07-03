Сумская область приняла уже 744 переселенцев из Донбасса и Крыма

Сумская область приняла уже 744 переселенцев из Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом 2 июля говорилось во время заседания областного штаба по вопросам размещения семей, в том числе военнослужащих, которые прибывают на территорию Сумской области.

«Каждый день на Сумщину прибывают переселенцы из юго-восточных областей нашего государства. В целом область приняла 148 человек из Автономной Республики Крым и города Севастополь и 596 человек – из Донецкой и Луганской областей. Местная власть решает проблемы людей, расселяет их в лагерях отдыха и пансионатах», – отметил заместитель председателя – руководитель аппарата ОГА Иван Боршош.

По словам должностного лица, в настоящее время за помощью в трудоустройстве в Сумской областной центр занятости обратилось 64 человека, из которых часть трудоустроена, а остальным оказана помощь по безработице.

Кроме того, 134 переселенца обратились за медицинской помощью во врачебные заведения области. Всем им была оказана квалифицированная и бесплатная медицинская помощь.

«Кроме того, на сегодняшний день Сумщина готова принять еще 430 семей», – проинформировал Боршош.

По его информации, в настоящее время для переселенцев в Сумах круглосуточно работает «горячая линия» областного контактного центра: (0542) 66-33-77, где специалисты предоставляют исчерпывающую информацию по всем вопросам, которые волнуют переселенцев, в частности относительно жилья, социальных выплат, устраивания детей в учебные заведения и др.