Овощи и фрукты - бесполезны для похудения

Такой вывод сделали ученые Университета штата Алабама, проведя систематический обзор и мета-анализ данных, полученных в ходе исследований, посвященных выявлению связи между похудением и повышенным потреблением фруктов и овощей.

Работа опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Есть побольше овощей и фруктов - обычная диетическая рекомендация для желающих сбросить вес. Рекомендованный диетологами объем потребления составляет 1,5 - 2 порции фруктов и 2-3 порции овощей в день.

Группа под руководством Кэтрин Кайзер (Kathryn Kaiser) в целях проверки эффективности такого совета проанализировала данные, полученные в ходе семи рандомизированных, контролируемых клинических испытаний, в которых принимали участие в общей сложности 1200 человек. Полученные результаты показали, что повышенное потребление овощей и фруктов само по себе практически никакого влияния на массу тела не оказывает.

"Концепция здорового питания предполагает, что для снижения веса необходимо уменьшение калорийности пищи. Однако наши результаты показывают, что простая замена части рациона овощами и фруктами не работает, - отметила Кайзер. – Необходим комплексный подход, при котором будет сокращаться весь объем потребляемой пищи".

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