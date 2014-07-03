Растительные антидепрессанты несовместимы со многими препаратами

Выводы ученых опубликованы в последнем номере американского Журнала альтернативной и комплементарной медицины.

Медики отмечают, что пациенты, применяющие зверобой в качестве антидепрессанта, имеют ложное чувство безопасности из-за того, что лечатся не синтетическим, а растительным препаратом, и недооценивают риски, связанные с его использованием.

В ходе исследования ученые провели ретроспективный анализ данных пациентов, собранных в период с 1993 по 2010 год. Оказалось, что использование зверобоя имеет негативные последствия в 28% случаев. Среди последствий взаимодействия зверобоя с другими лекарствами ученые выделяют серотониновый синдром (потенциально смертельное состояние, вызванное повышенным уровнем серотонина в организме), развитие болезней сердца вследствие снижения эффективности лекарств против давления, а также незапланированную беременность, связанную со сбоем в работе контрацептивов.

Медики настаивают на обязательной маркировке всех полезных растительных добавок предостережениями о рисках их применения. Помимо этого, обязательным шагом должно стать обучение врачей сбору полной информации о том, какие добавки, витамины, минералы или травы принимает пациент.

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