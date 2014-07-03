Саудовская Аравия проведет исследование, чтобы выяснить происхождение MERS-CoV

После критики международных экспертов здравоохранения власти Саудовской Аравии приступили к проведению исследования методом случай-контроль, в ходе которых сравниваются истории болезни инфицированных пациентов с данными о здоровых участников из контрольной группы.

Для начала было отобраны данные о 10 пациентов с MERS-CoV и информация о 40 здоровых добровольцах. Предполагается, что всего авторы исследования изучат 20 историй болезни и сравнят их с материалами о 80 волонтерах. Саудовские ученые рассчитывают, что результаты работы помогут понять, при каких обстоятельствах вирус начал передаваться от животных человеку и найти ответы на другие вопросы.

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Отметим, что здравоохранительные организации и независимые ученые раскритиковали правительство Саудовской Аравии за то, что власти страны не смогли сдержать распространение вируса, вспышка которого привела к смерти около 300 человек на территории королевства.

Remedium.ru