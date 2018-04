Клетки крови будут доставлять лекарства

Одно из самых важных направлений в современной фармакологии – это разработка новых методов доставки лекарств к месту назначения. Необходимо добиваться того, чтобы лекарства воздействовали на определенные клетки, накапливались там в высокой концентрации, не слишком быстро перерабатывались в организме и так далее. В некоторых ситуациях для доставки лекарств можно было бы использовать эритроциты – самые многочисленные и самые долгоживущие клетки крови. Сегодня уже созданы системы, в которых различные препараты перемещаются по кровеносным сосудам внутри эритроцитов. Однако у такого способа доставки медикаментов есть свои минусы. В частности, само внедрение препарата внутрь эритроцитов существенно сокращает срок их жизни.

Иммунологи из Массачусетского технологического института предложили способ преодолеть этот недостаток. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Вместо того, чтобы помещать молекулы лекарств внутрь клетки, ученые попробовали прикрепить их к наружной поверхности эритроцита. Для этого пришлось вмешаться в ДНК незрелых эритроцитов, чтобы изменить структуру белков, которые они в дальнейшем будут размещать на своей поверхности. Белки обрели «липкие концы» - участки, способные специфически связываться с лекарствами.

Систему испытали на подопытных мышах. Они получили эритроциты, способные переносить витамин B7, или биотин. Выяснилось, что такая модификация не сокращает срок жизни зрелых эритроцитов и не вызывает ухудшений здоровья у подопытных животных. О том, насколько эффективно витамин доставлялся к тканям, исследователи пока не говорят: это предстоит выяснить на следующих стадиях исследования.

Конечно, до клинического применения этого метода еще далеко, но спектр его потенциальных возможностей очень велик. Клетки крови можно будет брать у конкретного человека, замораживать, а затем при необходимости оснащать нужными лекарствами и вводить ему же. У зрелых эритроцитов нет ДНК, они не накапливают мутации, и поэтому их белки не меняют своих свойств. К тому же модифицированные клетки крови могут оказаться очень важным диагностическим инструментом – например, использоваться для того, чтобы определять положение атеросклеротических бляшек и тромбов.

