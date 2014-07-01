Минздрав Израиля "приостановил" медицинский туризм

Государственные больницы не будут принимать платных пациентов из-за границы, по крайней мере, до тех пор, пока не будет решена проблема очередей к узким специалистам и на операции для израильтян. Это касается не только "медицинских туристов", но любой частной врачебной практики в стенах больниц.

Специальная комиссия Минздрава Израиля, занимавшаяся изучением проблемы оказания частных медицинских услуг государственными клиниками, закончила свою работу и 25 июня представила свои рекомендации на специальной пресс-конференции.

Министр здравоохранения Яэль Герман, возглавившая комиссию, сообщила о том, что государственные клиники будут вынуждены отказаться от частной практики. Она отметила, что работа частных поликлиник при госбольницах вызывает большие нарекания у клиентов больничных касс, которым приходится по многу месяцев ждать своей очереди к узким специалистам.

По словам Яэль Герман, до тех пор, пока не будут устранены очереди к специалистам для израильтян, не может быть и речи о медицинском туризме. По ее словам, только после того, как будет создана единая система очередей, а больницы докажут, что их деятельность соответствует требованиям минздрава, они смогут получить разрешение на работу частных клиник.

Гендиректор министерства здравоохранения профессор Арнон Афэк заявил, что государственные больницы должны работать не только по утрам, но и во второй половине дня. "Мы хотим добиться, чтобы специалисты были в больницах и в вечерние часы. Для этого нет необходимости в частных медицинских центрах", - заявил он.

Отметим, что частные клиники и больницы по-прежнему смогут работать с пациентами из-за рубежа.

11 июня отдел финансового контроля в офисе главного аудитора министерства финансов подготовил первый в своем роде отчет о состоянии рынка медицинского туризма в Израиле и деятельности пяти крупнейших государственных израильских больниц на этом рынке.

Согласно отчету, в 2013 году доходы медицинских центров "Шиба", "Ихилов", РАМБАМ, "Асаф а-Рофе" и "Вольфсон" от медицинского туризма составили 347 миллионов шекелей. Большая часть этой суммы приходится на больницы "Ихилов" (155,4 млн шекелей) и "Шиба" (116 млн шекелей).

Данный отчет не включает в себя информацию о доходах от медицинского туризма, получаемых частными больницами "Асута", "Адаса" и "Шаарей Цедек", а также больницами больничной кассы "Клалит". Согласно оценке минфина, годовой оборот израильского рынка медицинского туризма превышает 600 миллионов шекелей в год.

При этом составители отчета сообщают, что при выполнении своей работы столкнулись с отказом от сотрудничества со стороны руководства больниц, активно препятствовавшего передаче необходимой информации.

Рассказывая о серьезных проблемах рынка медтуризма составители отчета в первую очередь указывают на предоставление туристам приоритета перед израильскими пациентами несмотря на категорический запрет министерства здравоохранения. "В большинстве случаев, между первичным осмотром медицинского туриста врачом больницы и назначенной операцией проходят считанные дни. Практика назначения очередей иностранным туристам отлична от практики назначения очередей израильским пациентам", - говорится в отчете.

Кроме того, несмотря на запрет министерства здравоохранения, обслуживание медицинских туристов происходит в том числе и в утренние часы. Так, в больнице "Ихилов" около 70% операций и процедур проводилось до 15:00 часов.

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