Учеными найдена формула идеального женского носа

Немного вздернутый нос делает его обладательниц более женственными, а наклоненный вниз, напротив, придает унылый вид — к такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка, статья которых опубликована в журнале JAMA Facial Plastic Surgery, пишет Газета.ру.

В ходе опроса, в котором 106 добровольцам показывали фотографии женщин с искусственно изменяемой величиной наклона носа к лицу, составлявшей 96, 101, 106, 111 или 116 градусов, выяснилось, что большинство опрошенных сочли наиболее привлекательными носы, наклон которых равен 106 градусам (у мужчин же самым красивым оказался нос с наклоном 90 градусов). Данные подтвердились при онлайн-опросе, в котором поучаствовали уже около 4 тыс. человек.

Руководитель исследования, доктор Омар Ахмед, сравнивает свою работу с исканиями художников Древнего Египта, пытавшихся создать идеальные пропорции лица. Как сообщает The Telegraph, результаты исследования могут пригодиться в области пластической хирургии.