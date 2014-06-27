Ученые создали безопасный сахар

Венский технологический университет провел работу над новой технологией получения безвредного сахара. Результатом этой работы стала особая форма эритрита - натурального сахарозаменителя. Как говорят ученые, эритрит не провоцирует ожирение, кариес и никак не влияет на уровень сахара в крови, пишет meddaily.ru со ссылкой на "NEWSru Israel".

В принципе, эритрит давно используется в Азии. Традиционно его делают из дрожжей, получаемых из высококонцентрированной патоки. Однако ученые нашли способ легкого и более выгодного, с экономической точки зрения, получения эритрита. Оказалось, особый вид плесени Trichoderma reesei специфическим образом влияет на химические элементы соломы.

Ученые генетически модифицировали грибок, тем самым увеличив количество производимого эритрита до необходимого уровня. Получаемый таким образом подсластитель по сладости эквивалентен сахару на 70-80%.