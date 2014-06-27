В ЕС появится «знак качества» для онлайн аптек

Как сообщается в пресс-релизе, логотип будет размещаться на сайтах аптек, подтвердивших статус поставщиков качественных лекарственных средств.

На логотипе изображен белый крест фоне зеленых полос. Также имеется пустой прямоугольник, в котором в будущем будет размещен флаг страны-участницы ЕС, на чьей территории зарегистрирована онлайн аптека. Текст надписи будет переведен на официальный язык государства. При нажатии на изображение посетитель попадет на сайт национального регуляторного органа, на котором хранится список всех авторизированных онлайн аптек. Если организации нет в перечне – она работает нелегально, напоминается в материале.

По словам комиссара по вопросам здравоохранения ЕС Тоньо Борга (Tonio Borg), данная мера должна обезопасить пациентов от покупки фальсифицированных лекарственных препаратов. «Подделанные лекарственные средства могут быть вредными или даже нести смертельную угрозу здоровью. Комиссия ЕС установила единый логотип для онлайн аптек, чтобы пациенты избежали покупки некачественных препаратов», - заявил Борг.

remedium.ru