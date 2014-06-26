Жестикуляция облегчает понимание собеседника

Люди, активно использующие жесты во время разговора, более эффективно общаются. Дело в том, что жесты и слова формируют единую систему коммуникации, усиливающую выраженные мысли, пишет meddaily.ru со ссылкой на The First Post.

Это помогает собеседнику лучше понять, что до него пытаются донести, говорит Марина Неспор, специалист Международной школы повышения квалификации в Триесе. Жесты, как и выделения слов голосом, выполняют роль просодии, то есть ударения. Они помогают подчеркнуть структуру предложения, при этом упрощая понимание информации.

Было проведено исследование, к которому привлекли 20 итальянцев. На их примере удалось показать, как значение предложений зависит от сделанных акцентов. И именно жесты могут повлиять на интерпретацию сказанного. Поэтому не удивительно, что существует единая когнитивная система для жестов, интонации и ритма речи. Для человеческого общения голос не играет основной роли. Движения тела так же задействованы, как и выражения лица.