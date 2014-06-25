Чипсы опасны для маленьких детей - ученые

В данном возрастном промежутке происходит активное развитие головного мозга и любая вредная пища может отрицательно повлиять на когнитивные процессы ребенка в будущем. Чипсы содержат в своем составе глутамат натрия или усилитель вкуса. Это вещество вызывает привыкание. Кроме того, в данном продукте большое количество жиров и канцерогенов образующихся во время жарки в кипящем масле.

Привыкание и высокая калорийность - факторы, запускающие процессы ожирения, сахарного диабета. Известно, данные болезни непосредственно связаны с умственными способностями человека.

OPEN.BY