Чипсы опасны для маленьких детей - ученые
13:50, 25 июня 2014Зарубежные новости
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Исследователи в рамках проведенного анализа доказали: чипсы - крайне вредная еда для детей 3-4 лет
Фото: УНИАН
В данном возрастном промежутке происходит активное развитие головного мозга и любая вредная пища может отрицательно повлиять на когнитивные процессы ребенка в будущем. Чипсы содержат в своем составе глутамат натрия или усилитель вкуса. Это вещество вызывает привыкание. Кроме того, в данном продукте большое количество жиров и канцерогенов образующихся во время жарки в кипящем масле.
Привыкание и высокая калорийность - факторы, запускающие процессы ожирения, сахарного диабета. Известно, данные болезни непосредственно связаны с умственными способностями человека.
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