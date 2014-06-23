Чем опасны обезболивающие

Рецептурные обезболивающие лекарства опиоиды воздействуют на рецепторы боли в мозге человека, что позволяет снизить уровень боли. Но эти же лекарства вызывают и ощущение эйфории, а их регулярный прием вытекает в физическую зависимость и привыкание. Впервые в истории науки ученые решили выяснить, сколько именно смертей вызывают подобного рода лекарственные препараты.

Оказалось, что количество смертей от опиоидныхобезболивающих значительно превышает число жертв героиновой и кокаиновой зависимости вместе взятых. Также выяснилось, что в мировом рейтинге потребления подобного рода обезболивающих на душу населения первое место прочно занимает США, а второе Канада. Только в 2010 опиоидные обезболивающие стали причиной смерти 16 000 американцев.

Обычно опиоиды оказывают седативный эффект и замедляют дыхание, но для достижения эйфории люди принимают значительные дозы препаратов, и порой дыхания у них замедляется настолько, что прекращается вообще. Это наиболее частая причина смерти от передозировки рецептурных лекарств. По данным американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний, в 2012 году порядка 12 млн граждан страны использовали рецептурные обезболивающие не по прямому назначению, а для получения наркотического эффекта.

med2.ru