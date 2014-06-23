Загар может вызывать зависимость

Приблизить оттенок кожи к шоколадному хотят многие. При этом мы знаем, что избыточное пребывание на солнце повышает риск рака кожи, что кожа от ультрафиолета еще и быстрее стареет, и так далее. Желание загорать от этого не очень-то уменьшается. Почему?

Велика вероятность, что ультрафиолет помимо всего прочего приводит к образованию бета-эндорфина – вещества, родственного морфину и образуемого нашим же головным мозгом, в частности гипофизом. Бета-эндорфин нужен прежде всего для ослабления боли, а помимо этого вызывает состояние эйфории, то самое, которое бывает при приеме некоторых наркотиков.

Мыши, бритые наголо для экспериментовДэвида Фишераиз Массачусетского Главного госпиталя в Бостоне, регулярно подвергались действию ультрафиолета. Исследования показали, что животные интенсивно вырабатывали бета-эндорфин. После отмены процедур подопытные вели себя так, будто у них был синдром отмены: лапки тряслись, а зубы скрежетали. Животные, у которых синтез бета-эндорфина был заблокирован на генетическом уровне, не реагировали на ультрафиолет таким образом.

Если результаты этой работы окажутся применимы к человеку, это сможет частично объяснить, почему загар так привлекателен для людей. В то же время мыши – существа ночные, в отличие от нас, а значит, могут физиологически реагировать на загар не так, как мы.

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