Любовь к фастфуду вызывает неизлечимую болезнь

Вредные продукты питания и антибиотики вызывают увеличение числа молодых людей с болезнью Крона - опасным заболеванием пищеварительной системы. Сейчас госпитализация в связи с заболеванием требуется в три раза большему числу молодых людей, чем 10 лет назад, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Болезнь Крона вызвана воспалением выстилки пищеварительного тракта. Она провоцирует частые приступы диареи, боли в животе, усталость и кровотечения. Лечения от болезни нет и зачастую она проявляется в самом начале жизни. Что касается вредных продуктов, в особенности богатых животными или насыщенными жирами, то точный механизм взаимосвязи пока не выявлен. Возможно, эти продукты опасны только для людей, изначально предрасположенных к заболеванию.

Независимые специалисты согласны: внешние факторы могут усугубить положение людей, предрасположенных к болезни Крона. Проблемы с питаниям, вероятно, делают свой вклад. Но это не единственная причина. Известно: у людей с этой болезнью сильно изменена микрофлора кишечника - в ней мало полезных организмов.