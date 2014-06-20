Обновлены рекомендации по потреблению рыбы и морепродуктов

Появление таких рекомендаций обусловлено тем, что в настоящий момент потребление этих полезных продуктов в перечисленных группах недостаточно. В этом нетрудно убедиться, если провести сравнение с официально рекомендуемыми показателями. Рыба содержит высококачественный белок, много витаминов и минералов, омега-3 жирных кислот, обычно в ней мало насыщенных жиров. Питательная ценность рыбы особенно велика во время роста и развития ребенка, в том числе и особенно, в пренатальном периоде.

Агентство приводит список рыбы, рекомендованной к потреблению. Он составлен на основе баланса питательной ценности и среднего содержания метилртути в образцах такой рыбы, доступной потребителям в магазинах либо ресторанах.

Метилртуть - это форма накопления металла в органической среде, в частности, в тканях водных животных. Токсическое действие метилртути особенно выраженно на нервной системе. Как указывает Агентство, минимум вредного вещества содержится в креветках, моллюсках, атлантическом лососе, сайде, треске и зубатке. Все эти рыбы и морепродукты являются очень популярными в США. Вместе с тем, существуют виды рыбы, официально не рекомендованные к потреблению. Это акула, гребнеголов из Мексиканского залива, рыба-меч и королевская макрель.

Рекомендуемые количества потребляемых рыбопродуктов составляют 8-12 унций в неделю. Это примерно соответствует 220-350 г, и можно представить, как приблизительно три блюда. FDA напоминает, что рыбу необходимо термически обрабатывать перед употреблением, чтобы обезопасить от опасных микробов. Отдельно оговаривается употребление рыбы, выловленной самостоятельно, или полученной от друзей и знакомых рыбаков. С такой рыбой важно удостовериться, что она жила в чистых водоемах. Обычно такая информация доступна на локальных природоохранных ресурсах. Если же нет, и принято решение непременно эту рыбу съесть, то необходимо постараться ее почистить, удалить жир, внутренние органы и кожу.

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