Мужчины с высоким уровнем IQ живут дольше

Основываясь на данных статистического материала, президент Геронтологического общества РАН, профессор Владимир Анисимов заявил, что высокий коэффициент IQ у мужчин увеличивает продолжительность жизни, а у женщин – сокращает ее, пишет telegraf.com.ua.

К таким выводам пришел ученый, исследуя связи между интенсивностью интеллектуальной деятельности человека и его возрастом, а также в процессе изучения связи биологического возраста человека с принадлежностью к разным поколениям.

Анисимов уточнил, что биологический возраст людей этих поколений определялся в ходе различных физиологических и психологических исследований. За год продолжительность жизни людей как биологического вида увеличивается на 3 месяца.

Данные утверждения Анисимов подкрепил тем, что ''на протяжении существования Нобелевской премии (более 100 лет) средний возраст лауреатов непрерывно увеличивался''. Глава Геронтологического общества РАН также подчеркнул, что Нобелевские лауреаты в среднем живут дольше академиков, продолжительность жизни которых, в свою очередь, выше, чем у профессоров и т.д.