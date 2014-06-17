Шоколад замедляет старение

Уже много лет ученые всего мира изучают свойства шоколада. Исследования специалистов из пенсильванского Центра здоровья и питания Херши доказали, что шоколад способствует замедлению процесса старения, сообщают Подробности.

В ходе экперимента ученые сравнивали свойства какао с различными фруктовыми порошками.

Оказалось, что в шоколаде содержится гораздо больше флавонидов и антиоксидантов, обеспечивающих антистареющий эффект и поступление важнейших питательных веществ в организм человека.

Специалисты называют какао-бобы суперпродуктами, и утверждают, что флавоноиды и антиоксиданты являются естественными пигментами растений, защищающие организм от различных окислителей.

Суточная норма какао для ребенка составляет около 10 граммов, а для взрослого 6-7 граммов в день, сообщают ученые.