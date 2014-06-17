Лаванда действует как антидепрессант

Как выяснилось, с этой целью прекрасно подходит такое известное растение, как лаванда. При этом она избавляет от иррациональных страхов, и в целом, делает человека более спокойным.

В частности, исследователями из Австралии обнаружено, что принимающие препараты на основе лаванды имеют наиболее низкий уровень тревожности. Если же человек лечится антидепрессантами, или же он получает плацебо, то его состояние отмечено медиками, как более тревожное. Наблюдения продолжались десять недель, участниками стали более пятисот пациентов, с диагнозом тревожное расстройство.

При подведении итогов данного эксперимента ученые были удивлены, хотя и рассчитывали на подобный результат. В частности, обнаружилось, что в группе пациентов, принимавших все это время препараты на основе лаванды, тревожность упала на четырнадцать пунктов. Среде тех участников, которые принимали антидепрессанты, тревожность тоже снилась, но всего лишь на одиннадцать пунктов.

По мнению авторов исследования, компоненты лаванды наделены особыми свойствами. Выяснилось, что они способны влиять на химические процессы, протекающие в мозге. Здесь речь идет именно о тех процессах, которые являются причиной страхов и тревожных состояний. В настоящее время в терапии тревожных расстройств применяются различные препараты. Между лавандой и прочими антидепрессантами различие, конечно, имеется, но незначительное. В то же время, натуральному препарату следует отдать предпочтение, так как он обладает бесспорными преимуществами.

Прежде всего, отсутствует большое количество побочных эффектов, которые свойственны большинству антидепрессантов. Помимо этого, лаванда обладает и другими многими положительными качествами. Исследователи установили, что лаванда очень полезна для нервной системы. Кроме того, данное растение незаменимо при пневмонии, ларингитах. С этой целью применяется лавандовое масло. Существует информация, что лаванда не менее эффективна как средство борьбы с нарушениями сна.

nedug.ru