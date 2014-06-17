Установлены гены, ответственные за риск рака груди

Американские ученые выявили четыре новых гена, увеличивающие риск развития рака в молочной железе при наличии там мутации.

Перед тем как здоровые клетки перерождаются в раковые образования, в генетическом коде должны произойти определенные мутации. Кто-то рождается с этими мутациями, что повышает риск развития онкологии. Но наличие мутаций еще не означает, что рак разовьется. Обычно наследуемые типы рака в груди связывают с двумя известными генами: BRCA1 и BRCA2.

Эксперты из Института онкологии им. Хантсмена, что при Университете штата Юта, смогли обнаружить еще четыре гена с индесами RINT1, MRE11A, RAD50, NBN, вызывающие развитие рака в груди.

«Гены с индексами BRCA1/BRCA2 не являются лишь единственными, связанными с наследуемой формой болезни груди. Как выяснилось, семейный риск недуга в мутациях в гене RINT1 был примерно в три-четыре раза выше в сравнении с семьями, не имевшими подобных мутаций», — говорит профессор Шон Тавтигян, ведущий автор данной работы.

med2.ru