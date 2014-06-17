Почему муж и жена становятся похожими

Общеизвестно, что муж и жена, которые живут вместе на протяжении длительного времени, приобретают внешнее сходство друг с другом. Почему же так происходит? Причины этого явления попытались найти американские специалисты, пишет news.online.ua.

Учеными из США были собраны фотографии семейных пар, которые живут вместе уже на протяжении 25 лет. Среди отобранных фото были как снимки до регистрации брака, так и совсем недавно отснятые кадры. Эксперты тщательно изучили весь материал и пришли к выводу, что внешнее сходство супругов с годами становится все очевиднее. Стоит отметить, что особенно сходство проявляется, если семейная пара счастлива.

Специалисты говорят, что такое сходство появляется благодаря тому, что супруги, проживающие вместе в течение продолжительного времени, начинают использовать такую же мимику, как и их партнеры. Но существует и еще одна причина. Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что во время встреч человек выбирает себе в пару того, с кем он внешне хоть немного похож. Чем больше проходит времени, тем более заметным становится внешнее сходство между женой и мужем.