Неврологи установили механизмы лечения эпилепсии

Комплекс белков поможет в лечении эпилепсии, аутизма, шизофрении и прочих расстройств неврологического характера, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV со ссылкой на исследование Университета Торонто. Ранее ученые считали, что эти белки существуют и работают по отдельности. Оказалось же, они формируют основу системы общения разных частей мозга - процессов ингибирования и возбуждения.

И эти противодействующие силы прекрасно уживаются друг с другом. Без баланса мозг не работает. Известно: нейроны соединяются через синапсы, которые сопряжены с возбуждением или торможением активности других нейронов. Дисбаланс торможения и возбуждения провоцирует, например, эпилептические приступы.

Существует целый белковый комплекс, регулирующий данный баланс на клеточном уровне. Воздействие на этот комплекс может предотвратить эпилептические приступы. В комплекс входят белки KCC2, Neto2 и GluK2. За торможение активности отвечает KCC2, GluK2 представляет собой рецептор основного возбуждающего передатчика - глутамата. А Neto2 - вспомогательный белок, взаимодействующий с остальными. До этого считалось, что KCC2 и GluK2 вообще никак не пересекаются.