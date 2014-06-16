Какие продукты нельзя есть на завтрак

Бананы. Табу на них объясняется содержанием большого количества магния, что может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. -

Апельсины. Не стоит кушать на завтрак и апельсины, которые могут спровоцировать аллергию и гастрит.

Помидоры и хурма. Они содержат большое количество дубильной кислоты и пектина, что может привести к образованию желудочного камня.

Сырые овощи (капуста, паприка, огурцы). Противопоказаны на завтрак людям с проблемами кишечно-желудочного тракта, так как могут вызывать раздражение слизистой желудка.

Картофель. Картофель может стать причиной тяжести в желудке.

Йогурт. Употребление йогурта на голодный желудок никакого полезного эффекта не даст: он утратит большую часть важных элементов. Вместо этого его лучше кушать через два часа после еды.

Консервы. Если кушать их на завтрак, ты рискуешь столкнуться с проблемами в работе пищеварительного тракта.

Чеснок. Если не хочешь гастроспазмов, то на голодный желудок его лучше не употреблять.

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