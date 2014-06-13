Белый хлеб полезен для кишечника - ученые

Испанские ученые установили, что белый хлеб, уже много лет считающийся вредной пищей, способствует росту полезной флоры кишечника – лактобацилл, выполняющих положительную роль в работе кишечника, сообщает Science Daily.

Исследователи задались целью выяснить, какую роль играют полифенолы - растительные пигменты, являющиеся мощными естественными антиоксидантами, а также сочетание полифенолов и пищевых волокон, в балансе флоры кишечника.

С этой целью ученые опросили 38 здоровых взрослых людей об их диете, а также проверили их стул. Оказалось, что пектины, в больших количествах присутствующие в цитрусовых, понижают уровень полезных бактерий.

Как и в случае с белым хлебом, это открытие противоречит предыдущим исследованиям на эту тему.

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