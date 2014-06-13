Предложен новый метод диагностики рака предстательной железы

Группа исследователей из Университета Аделаиды во главе с доктором Люком Селтом (Dr Luke Selth) предложила новый способ диагностики рака предстательной железы.

В настоящее время наиболее популярным способом диагностики является определение концентрации простат-специфического антигена (ПСА). Этот метод характеризуется высокой чувствительностью, однако не является специфичным именно для рака предстательной железы. Повышение концентрации ПСА может развиваться и при других заболеваниях простаты. Нередко пациенты с подозрением на рак предстательной железы подвергаются ненужной биопсии.

Предложенный австралийскими специалистами способ позволяет обнаружить присутствие в организме опухоли предстательной железы и даже определить тяжесть заболевания. Он основан на выявлении в семенной жидкости мужчин особых микроРНК, уровень которых повышается при развитии этой формы рака. Также исследователям удалось выяснить, что уровень микроРНК miR-200b различался у мужчин, страдавших легкими и тяжелыми формами рака предстательной железы.

Авторы считают, что новый метод диагностики найдет широкое применение в клинической практике. Его применение поможет избежать ненужных медицинских манипуляций, а также своевременно начать необходимое лечение.

Remedium.ru