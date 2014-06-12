Городской шум провоцирует развитие тяжелых болезней

Постоянный шум, который вызывают дороги, самолеты, громкая музыка и звуки города повышают риск ожирения и болезней сердца, пишет meddaily.ru со ссылкой на Business Standard со ссылкой на открытие Каролинского университета.

Чем больше шум от дороги, тем больше объем талии местных жителей. Так, объем талии увеличивался почти на 1 сантиметр с каждым повышением уровня шума на 10 децибелов. От шумового загрязнения страдали даже дети, находящиеся в утробе. Шум влияет на стрессовые гормоны, включая кортизол. А это повышает риск увеличения жировых отложений в области талии.

Данные жировые отложения известны как висцеральный жир, опасный с точки зрения возможного сердечного приступа. В свою очередь, Утрехтский университет, проанализировавший данные более чем на 68000 рождений, выяснил: каждое повышение шума от дороги на 6 децибелов снижало вес ребенка при рождении на 15-23 грамма. В перспективе это может привести к гипертонии, диабету и болезням сердца. Низкая масса также негативно отражается на успеваемости.