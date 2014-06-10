Высокие дозы статинов могут провоцировать развитие диабета

Исследователи из канадского Университета Британской Колумбии провели масштабное исследование, по результатам которого установили, что высокие дозы статинов повышают риск развития диабета. Результаты их работы опубликованы в журнале BMJ.

Ученые проанализировали медицинскую информацию о 137 тыс. пациентах в возрасте старше 40 лет, которым были назначены статины в период с 1 января 1997 года по 31 марта 2011 года. Рецепты на гиполипидемические средства выдавались пациентам после госпитализации из-за инсульта или инфаркта. На момент госпитализации ни у кого из участников диабет диагностирован не был.

Спустя два года после назначения статинов, у 3,6 тыс. пациентов был диагностирован диабет, при этом среди пациентов, принимавших высокие дозы гиполипидемических препаратов, диабет выявлялся на 15% чаще, чем у тех, кто получал низкие дозы ЛС. Высокими дозами статинов исследователи считали более 10 мг в день для розувастатина, более 20 мг для аторвастатина и более 40 мг – для симвастатина.

Авторы исследования заключили, что при назначении высоких доз статинов, лечащие врачи должны принимать во внимание повышенный риск развития диабета.

Ремедиум