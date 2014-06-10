В США умер самый старый в мире мужчина

В Нью-Йорке (США) на 112 году жизни умер самый старый мужчина в мире Александр Имич.

Об этом сообщает ТСН.

Рекордсмен родился в Польше 4 февраля 1903 года, и был химиком и автором книг по парапсихологии. Имич жил в США с 1951 года.

В Книгу рекордов Гиннеса его фамилию внесли в апреле этого года. Отвечая на вопрос журналистов о том, как ему удалось стать долгожителем, Имич говорил, что его секретом являются занятия спортом, воздержание от алкоголя и правильное питание. Ел рекордсмен, преимущественно, блюда из курятины, мяса и рыбы.

Титул самого старого мужчины теперь получит 111-летний Сакари Момой из Японии. Он также родился в 1903 году, и только на один день позже Имича.

Самой старой женщиной в мире нынче является 116-летняя японка Мисао Окава.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области нынешней весной в возрасте 117 лет умерла самая старая женщина на планете. Украинская долгожительница Екатерина Козак пережила две мировые войны, времена Австро-Венгерской империи, Западноукраинской Народной Республики, второй Речи Посполитой, Советского Союза, однако никогда не была замужем и не имела собственных детей.