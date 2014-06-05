Как предупредить развитие рака молочных желез

Отмечено, что у пациенток, которые посвящали физическим упражнениям по 10–18 часов в неделю, риск появления раковых опухолей снизился почти на 30%. Установлена связь между уровнем физической нагрузки и развитием форм рака молочной железы, связанных с гормональными рецепторами. (Это - самый распространенный тип онкологии среди женщин США.) Однако даже физические нагрузки не помогут, если не следить за своим весом. Так что женщинам, приближающимся к периоду менопаузы, а также и всем молодым женщинам и девушкам, полезно установить дома тренажер и поддерживать свой оптимальный вес не благодаря диете, а путем регулярных физических упражнений. Исследованиями занялись ученые из Северной Каролины, из городка Чапел-Хилл. Они пришли к выводу, что даже умеренные, но обязательно регулярные физические упражнения, выполняемые женщинами во время и после менопаузы могут предотвратить развитие рака груди. Результаты исследования опубликовал журнал Cancer. Были изучены данные полутора тысяч женщин, у которых диагностировали рак груди, у 243 была неинвазивная форма заболевания, а у 1234 – инвазивная форма. Еще 1535 здоровых женщин в возрасте от 19 до 98 лет ранее приняли участие в проекте по изучению влияния внешней среды на развитие онкологических заболеваний.

Блоггер Selena подчеркивает: "Обратите внимание - регулярные занятия, а не чрезмерно активные! Главное - тренироваться каждый день, но не до темноты в глазах, а умеренно".

Действительно, пользу от физических упражнений еще никто не отрицал, а вот лишний вес и лень - это настоящие враги человечества.

med2.ru